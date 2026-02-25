Diretta Giro di Sardegna 2026 | tappa odierna subito in azione

La prima tappa del Giro di Sardegna 2026 si è aperta con una fuga di alcuni corridori, causata dall’alta velocità nelle prime curve. La corsa si è subito infiammata, con i ciclisti che hanno spinto al massimo fin dai primi chilometri. I battistrada hanno guadagnato terreno, determinati a fare la differenza già in questa fase. La corsa continua con un ritmo elevato, mentre gli sfidanti cercano di reagire.

La prima tappa del Giro di Sardegna 2026 mette in palio una giornata di sviluppo intenso, con una distanza complessiva di 189,8 km tra Castelsardo e Bosa. Il percorso privilegia chi sa gestire gli strappi e resta competitivo fino all'arrivo, offrendo opportunità sia ai finisseur sia ai velocisti capaci di resistere alle salite iniziali e a una chiusura rapida dopo l'ultima ascensione. La frazione si sviluppa con numero significativo di saliscendi e con due GPM decisivi nelle fasi centrali della corsa. L'itinerario presenta una successione di salita breve ma ripida, seguita da discese rapide che possono favorire attacchi in rapida successione e la possibilità di evoluzioni tattiche molto diverse tra loro.