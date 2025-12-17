A Bassiano il mercatino enogastronomico di Natale e tanti eventi per grandi e piccini
Dal 19 al 21 dicembre, Bassiano si anima con Sapori di Fede, il mercatino enogastronomico natalizio. Un evento dedicato alle eccellenze locali, circondato da un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini, rendendo le festività un momento di gusto e convivialità.
All’interno del ricco programma di eventi pensato per animare il periodo festivo a Bassiano, arriva dal 19 al 21 dicembre Sapori di Fede ovvero il mercatino enogastronomico che promuove le eccellenze enogastronomiche della nostra terra.L’evento è organizzato dal Comune di Bassiano in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
IL MERCATINO ENOGASTRONOMICO DELLE ECCELLENZE TI ASPETTA A BASSIANO! Dal 19 al 21 dicembre, dentro le antiche mura medievali di Bassiano, prende vita un percorso di profumi, sapori e tradizioni unico nel suo genere. Un evento realizz - facebook.com facebook
