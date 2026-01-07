Luciano Tagliaferri è il nuovo direttore dell’USR Toscana | Al centro il benessere e il successo formativo di tutti gli studenti
Luciano Tagliaferri è stato nominato nuovo direttore dell’USR Toscana. Nel suo primo intervento, ha sottolineato l’importanza di mettere al centro del sistema scolastico il benessere e il successo formativo di tutti gli studenti. Un impegno condiviso con le diverse componenti della comunità educativa, tra cui famiglie, personale scolastico, enti locali e realtà del territorio.
Con l’inizio del suo mandato alla direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri apre con un saluto rivolto a tutte le componenti della scuola: “studentesse e studenti, famiglie, personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, personale degli uffici scolastici centrali e territoriali, Dirigenti scolastici, rappresentanti degli Enti locali, realtà del mondo produttivo, associativo e del terzo settore”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
