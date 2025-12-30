Sfonda con l'auto la vetrina di un bar fa retromarcia e ci riprova | denunciato un 51enne

Un uomo di 51 anni ha causato danni a un bar, sfondando volontariamente una vetrina con l’auto. Dopo aver fatto retromarcia e tentato nuovamente, è stato fermato dall’intervento di un cliente, che ha chiamato il 118. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Di seguito i dettagli sull’accaduto e le eventuali conseguenze.

Vecchie ruggini in famiglia, sfonda con l’auto la vetrina di un bar - A Cisterna di Latina la polizia denunciato in stato di libertà 51enne cittadino italiano, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e tentate ... h24notizie.com

Litiga con i parenti e sfonda la vetrina del bar con l’auto - Ha sfondato con l’auto la vetrina di un bar, tentando poi una seconda manovra per colpire nuovamente l’ingresso. latinacorriere.it

CAMION URTA PONTE E IL BRACCIO MECCANICO DELL'ESCAVATORE SFONDA AUTO: DONNA GRAVE ANCONA. Oggi alle 12.30 in zona Aspio un camion cassonato che trasportava un escavatore ha urtato la parte inferiore del ponte dell’autostrada A1 - facebook.com facebook

Pegli, auto fuori controllo sfonda un portone: caccia agli occupanti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.