Sfonda con l'auto la vetrina di un bar fa retromarcia e ci riprova | denunciato un 51enne
Un uomo di 51 anni ha causato danni a un bar, sfondando volontariamente una vetrina con l’auto. Dopo aver fatto retromarcia e tentato nuovamente, è stato fermato dall’intervento di un cliente, che ha chiamato il 118. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Di seguito i dettagli sull’accaduto e le eventuali conseguenze.
Si è schiantato contro la vetrina di un bar volontariamente, ha fatto manovra per riprovarci, ma una dei clineti del locale ha chiamato il 118 facendo scattare l'allarme: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rancori e vecchie liti: un uomo sfonda la vetrina di un bar con l'auto
Leggi anche: Incidente in via Ecce Homo, auto si scontra con un motorino e sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti, uno è in prognosi riservata
Gaeta, arrestato spacciatore di cocaina in trasferta - - portale indipendente di news dalla provincia; 'Messe alcoliche', denunciati due locali: rischiano la chiusura per la notte di San Silvestro; Trump si scontra di nuovo con i giudici | bloccata in tribunale l’espulsione di uno degli esponenti Ue indesiderati.
Sfonda con l’auto la vetrina di un bar, fa retromarcia e ci riprova: denunciato un 51enne - Si è schiantato contro la vetrina di un bar volontariamente, ha fatto manovra per riprovarci, ma una dei clineti del locale ha chiamato il 118 facendo ... fanpage.it
Vecchie ruggini in famiglia, sfonda con l’auto la vetrina di un bar - A Cisterna di Latina la polizia denunciato in stato di libertà 51enne cittadino italiano, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e tentate ... h24notizie.com
Litiga con i parenti e sfonda la vetrina del bar con l’auto - Ha sfondato con l’auto la vetrina di un bar, tentando poi una seconda manovra per colpire nuovamente l’ingresso. latinacorriere.it
CAMION URTA PONTE E IL BRACCIO MECCANICO DELL'ESCAVATORE SFONDA AUTO: DONNA GRAVE ANCONA. Oggi alle 12.30 in zona Aspio un camion cassonato che trasportava un escavatore ha urtato la parte inferiore del ponte dell’autostrada A1 - facebook.com facebook
Pegli, auto fuori controllo sfonda un portone: caccia agli occupanti x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.