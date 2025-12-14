Suzuki accende Sanremo 2026 la Swift Hybrid protagonista tra emozioni e musica
Suzuki inaugura il 76° Festival di Sanremo 2026 con la sua Swift Hybrid, protagonista tra emozioni e musica. Rinnovando il legame con la scena musicale italiana, l'auto è stata scelta come auto ufficiale dell'evento, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 e sarà condotto da Carlo Conti.
