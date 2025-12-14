suzuki accende sanremo 2026 la swift hybrid protagonista tra emozioni e musica

Suzuki inaugura il 76° Festival di Sanremo 2026 con la sua Swift Hybrid, protagonista tra emozioni e musica. Rinnovando il legame con la scena musicale italiana, l'auto è stata scelta come auto ufficiale dell'evento, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 e sarà condotto da Carlo Conti.

Suzuki rinnova il proprio legame con la grande musica italiana ed è stata scelta come Auto del 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 e condotto da Carlo Conti. Protagonista dell’edizione sarà Suzuki Swift Hybrid, simbolo di uno stile dinamico e sostenibile, che accompagnerà il Direttore Artistico fino al palco del Teatro Ariston. La Swift Hybrid è già al centro del racconto musicale firmato Suzuki: insieme a Carlo Conti è infatti protagonista della clip di apertura della serata finale di Sanremo Giovani – Sarà Sanremo, in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Rai1. Ilfattoquotidiano.it

Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026 - Suzuki Swift Hybrid è la protagonista insieme a Carlo Conti della clip di apertura della serata finale di Sanremo Giovani "Sarà Sanremo" ... msn.com