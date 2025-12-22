?Superenalotto | centrato a Napoli un 5 Stella da quasi 1,5 milioni di euro
Nessun?6? nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a crescere. Dopo il concorso di lunedì 22 dicembre 2025, il jackpot sale infatti a 96. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro
Leggi anche: Superenalotto, si torna a brindare nella ricevitoria di Cesena: centrato un '5' da quasi 64mila euro
SuperEnalotto: a Giugliano in Campania centrato un “5” da oltre 57mila euro; SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 dicembre: numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 12 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti quattro 5.
Superenalotto: centrato a Napoli un "5 Stella" da quasi 1,5 milioni di euro - Nessun “6” nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a crescere. leggo.it
Campania Celebra Grandes Ganancias en el SuperEnalotto - Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un “5” da 57. ilmattino.it
SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro - La giocata vincente è stata realizzata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi ... napolitoday.it
Superenalotto, grande festa a Marsala: centrato un 5 da oltre 46mila euro La notizia: https://qds.it/superenalotto-festa-marsala-centrato-5-oltre-46mila-euro/ - facebook.com facebook
Superenalotto: a Barletta centrato un "5" da oltre 46mila euro x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.