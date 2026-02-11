Martedì 10 febbraio 2026, un giocatore nel Sannio ha centrato un “5” da oltre ventimila euro. La vincita arriva in un momento in cui il jackpot continua a salire, ma questa volta sono stati due i premiati con un “5”. La notizia circola tra i scommettitori della zona, che sperano di replicare la fortuna nel prossimo concorso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di martedì 10 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 20.885,46 euro ciascuno, il primo a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, presso il Tabacchi in corso Salvatore Girardi, 5, l’altro a Circello, in provincia di Benevento, presso Luigi Ferrara in contrada San Lorenzo, 10. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 12 febbraio, sale a 119,4 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SuperEnalotto, nel Sannio centrato un “5” da più di ventimila euro

