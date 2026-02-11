SuperEnalotto nel Sannio centrato un 5 da più di ventimila euro
Martedì 10 febbraio 2026, un giocatore nel Sannio ha centrato un “5” da oltre ventimila euro. La vincita arriva in un momento in cui il jackpot continua a salire, ma questa volta sono stati due i premiati con un “5”. La notizia circola tra i scommettitori della zona, che sperano di replicare la fortuna nel prossimo concorso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di martedì 10 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 20.885,46 euro ciascuno, il primo a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, presso il Tabacchi in corso Salvatore Girardi, 5, l’altro a Circello, in provincia di Benevento, presso Luigi Ferrara in contrada San Lorenzo, 10. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 12 febbraio, sale a 119,4 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
