I cani imparano nuovi vocaboli ‘origliando’ le conversazioni dei loro proprietari | lo studio pubblicato su Science

Uno studio pubblicato su Science suggerisce che i cani possano imparare nuovi vocaboli ascoltando le conversazioni dei loro proprietari. Questa capacità di origliare e comprendere il linguaggio umano evidenzia un livello di attenzione e apprendimento più complesso di quanto si pensasse in precedenza. La ricerca apre nuove prospettive sulla comunicazione tra cani e umani, sottolineando il ruolo dell’ambiente domestico nell’acquisizione di nuove parole.

I cani origliano. Ci ascoltano. Questo non stupirà chi ha in casa un amico a quattro zampe. Ma ora, stando a quanto riporta il New York Post, i ricercatori si spingono oltre e ci fanno sapere che i cani acquisiscono nuovi vocaboli proprio origliando le conversazioni della famiglia umana. Andiamo con ordine. È stato osservato il comportamento di dieci cani con abilità cognitive fuori dalla media, tra i quali una border collie di nome Basket e un labrador di nome Augie. Questi animali hanno guardato i loro proprietari tenere in mano un gioco e parlare proprio di quell’oggetto con un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

