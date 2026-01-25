Uno studio dell’Università dell’Insubria, pubblicato su Nature Reviews Physics, esplora le potenzialità delle batterie quantistiche e le innovazioni nel settore energetico. La ricerca analizza le applicazioni e gli sviluppi di questa tecnologia emergente, offrendo una panoramica sulle future frontiere dell’energia sostenibile. Un contributo importante nel panorama scientifico, volto a migliorare le soluzioni di accumulo energetico attraverso approcci innovativi e avanzati.

Le batterie quantistiche e le nuove frontiere dell’energia al centro di una ricerca dell’ Università dell’Insubria, pubblicata su Nature Reviews Physics. Il contributo del professor Giuliano Benenti (nella foto) del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia è stato infatti divulgato da una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo: affronta opportunità e sfide delle batterie quantistiche, tema chiave per lo sviluppo delle tecnologie del futuro. L’articolo, dal titolo “Opportunities and challenges of quantum batteries“, è firmato da Benenti, assieme a Dario Ferraro, Fabio Cavaliere e Maura Sassetti dell’Università di Genova, e a Marco Genoni dell’Università di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo studio dell’Insubria pubblicato su Nature

Questo studio pubblicato da Nature non boccia la chemioterapia preferendo “rimedi naturali”Un recente studio pubblicato su Nature ha attirato attenzione, ma non boccia l’efficacia della chemioterapia.

Leggi anche: Svelato il punto debole del “fungo killer”, lo studio su Nature sulla fatale Candida auris

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pesca sostenibile sul Lago di Garda, l’università dell’Insubria coordina l’indagine scientifica; L'Università dell'Insubria inaugura l’anno accademico con la laurea honoris causa ad Andrea Carcano; Pesca sostenibile sul Lago di Garda: la ricerca coordinata dall’Insubria; APRE Soci - APRE.

Università dell’Insubria coordina progetto per la tutela del Lago di GardaIl gruppo di ricerca dell’Insubria opera nel Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (Dista) ed è coordinato dalla professoressa Serena Zaccara, responsabile scientifico del progetto e titolare ... laprovinciadivarese.it

Pesca sostenibile sul Lago di Garda, l’università dell’Insubria coordina l’indagine scientificaLa ricerca guidata dalla professoressa Serena Zaccara analizzerà la salute delle popolazioni di coregone e agone con un focus sulla salvaguardia del prezioso carpione del Garda ... varesenews.it

Naturalis Insubria chiama a raccolta! Sara Croci sta concludendo la sua tesi di Master. Il suo studio si basa su un questionario: 5 minuti del tuo tempo possono dare un contributo prezioso! Compilalo e condividilo! Link al questionario: https://docs.google facebook