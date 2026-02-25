Sul palco di Sanremo cento spezzini | il coro Anffas in diretta nella seconda serata del Festival

Spezia, 25 febbraio 2026 – Una notizia di grande impatto, con l’attesa di una città intera. Il coro Anffas di Spezia salirà sul palco con Carlo Conti per un’esibizione nella seconda serata del Festival di Sanremo. E’ stato annunciato ufficialmente nella mattina di mercoledì 25 febbraio nella tradizionale conferenza stampa di ogni mattina nei giorni del Festival. Carlo Conti story: la moglie Francesca, la vita a Firenze, quanto guadagna. Tutto sul conduttore di Sanremo 2026 Una bellissima storia di inclusione e riscatto per i ragazzi e le ragazze dell’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Un’esibizione che porterà, nella seconda serata del Festival, un grande messaggio di inclusione. Durante la conferenza stampa, Claudio Fasulo, direttore intrattenimento prime time, ha ribadito il ruolo sociale del Festival di Sanremo. Definendo la kermesse un "vettore mediatico" imprescindibile, il direttore ha annunciato la partecipazione del coro Anffas della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

