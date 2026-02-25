Il presidente Ice Matteo Zoppas: «Il tira e molla sulle percentuali non aiuta e in queste condizioni è bene allargare lo sguardo agli altri mercati. Ma più che le tariffe è il cambio sfavorevole con il dollaro che sta penalizzando le imprese». «Sui dazi c’è ancora molta incertezza anche se speriamo che la situazione si chiarisca subito. Ma questo non deve indurre a mollare un partner strategico come gli Stati Uniti anche se è bene allargare lo sguardo ad altri mercati. Gli accordi col Mercosur e con l’India offrono una opportunità importante per compensare quello che sta accadendo negli Usa. E comunque più che i dazi, che confidiamo presto tornino ad una condizione di stabilità, è il cambio sfavorevole con il dollaro a penalizzare le imprese». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Sui dazi c’è troppa incertezza ma non possiamo mollare gli Usa»

Leggi anche:

Dazi Usa bocciati dalla Corte Suprema, ma rialzati da Trump: “Incertezza nell’economia bergamasca”

Oro sopra i 5mila dollari, cresce l’incertezza dopo lo stop ai dazi Usa

How to Rewire Your Brain to Conquer Fear & Procrastination

Temi più discussi: La corte contro Trump, ma i dazi restano; La sentenza della Corte suprema sui dazi di Trump non è per forza un bene per l’Italia; Perché la sentenza sui dazi è storica: il potere di Trump non è incondizionato; Caos sui dazi tra Ue e Stati Uniti: l'accordo dell'Europa con Trump rischia di saltare.

Dazi, Auricchio (Afidop): Produttori formaggi preoccupati, c'è grande confusioneIl presidente di Afidop, Antonio Auricchio, lancia l'allarme sui nuovi dazi di Trump. 'Siamo preoccupati, c'è grande confusione' afferma all'Adnkronos. adnkronos.com

Meloni attende sui dazi: troppe incognite. E il governo frena sui rimborsiROMA – Fino a notte, Giorgia Meloni resta in silenzio. I colleghi europei, da Merz a Macron, prendono posizione sui dazi, mentre a Palazzo Chigi non vola una mosca. La motivazione, che è anche un po’ ... repubblica.it

Sono scattati ufficialmente i nuovi dazi al 10% rilanciati dal presidente Usa Donald Trump (foto) dopo la bocciatura della Corte... Leggi l'articolo #Dazi - facebook.com facebook

La dogana Usa ferma i dazi illegali, ma la guerra commerciale non si spegne. Trump prepara il 15% globale, mentre Bruxelles congela l’intesa. @vale_nicoli x.com