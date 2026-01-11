Napoli Est San Giovanni a Teduccio ritrova il mare | da domani la bonifica dell’ultimo lotto degli arenili
A San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, si avvia alla conclusione la bonifica dell’ultimo lotto degli arenili, parte integrante del progetto di risanamento nell’ambito del SIN Napoli Orientale. Questa operazione mira a ripristinare le condizioni ambientali e a migliorare l’uso delle aree costiere, contribuendo alla tutela del territorio e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale.
Prosegue il piano di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, inserito nell’ambito dell’accordo di orogramma per il Sin (Sito di Interesse Nazionale) Napoli Orientale. “Un tassello fondamentale per la riconsegna del litorale alla cittadinanza dopo decenni di attesa”, si sottolinea dal Comune. “A partire da lunedì prossimo, gli interventi si sposteranno sulla porzione dell’Arenile 3. Le operazioni di bonifica di quest’area, secondo il cronoprogramma stabilito, si concluderanno entro il mese di marzo 2026. Questo lotto rappresenta l’ultimo passaggio tecnico prima della completa messa in sicurezza del tratto costiero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
