Napoli Est il Comune annuncia | Mare balneabile per l' estate 2026

Il Comune di Napoli annuncia che, per l’estate 2026, le spiagge di Napoli Est saranno balneabili. Questo risultato si inserisce nel progetto di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, parte dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale Napoli Orientale. Un intervento volto a migliorare la qualità ambientale e la fruibilità delle aree costiere, garantendo condizioni più sicure e salubri per residenti e visitatori.

