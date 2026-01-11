Napoli Est il Comune annuncia | Mare balneabile per l' estate 2026
Il Comune di Napoli annuncia che, per l’estate 2026, le spiagge di Napoli Est saranno balneabili. Questo risultato si inserisce nel progetto di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, parte dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale Napoli Orientale. Un intervento volto a migliorare la qualità ambientale e la fruibilità delle aree costiere, garantendo condizioni più sicure e salubri per residenti e visitatori.
Prosegue il piano di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Sin (Sito di interesse nazionale) Napoli Orientale. Un tassello fondamentale per la riconsegna del litorale alla cittadinanza dopo decenni di attesa. A partire da lunedì. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Francesco Gabbani annuncia nuove date per l’estate 2026: tappa a Napoli
Leggi anche: Bonifica della spiagga di San Giovanni: “Obiettivo mare balneabile”
Manfredi: lavori nella De Filippo, verifiche nelle scuole dell’area est. La protesta delle mamme.
Comune di Napoli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.