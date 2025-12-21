Accoltella una donna poi si lancia dalla finestra e muore | si indaga

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia, oggi pomeriggio, a Cava de' Tirreni, dove, intorno alle 16.30, un 40enne ha accoltellato una donna (anche lei di 40 anni) e poi si è lanciato dalla finestra dell'abitazione morendo sul colpo. La donna è stata, invece, trasportata d'urgenza dai sanitari del 118 in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

