Accoltellata in casa dal marito si lancia dalla finestra per salvarsi | è grave
Una donna di 44 anni è stata trasportata in condizioni gravissime dopo aver tentato di sfuggire a un episodio di violenza domestica a Ventimiglia. Dopo essere stata accoltellata dal marito, si è lanciata dalla finestra della propria abitazione nella speranza di mettersi in salvo. La vicenda evidenzia ancora una volta la complessità e la gravità della problematica della violenza di genere, sottolineando l’importanza di interventi e supporto adeguati.
Una donna di 44 anni si è lanciata dalla finestra della propria abitazione a Ventimiglia (Imperia) nel tentativo di sfuggire all’aggressione dell’uomo con cui vive. È successo questa mattina, poco dopo le 11 in corso Genova.Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accoltellata dal. 🔗 Leggi su Today.it
