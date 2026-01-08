Accoltellata in casa dal marito si lancia dalla finestra per salvarsi | è grave

Una donna di 44 anni è stata trasportata in condizioni gravissime dopo aver tentato di sfuggire a un episodio di violenza domestica a Ventimiglia. Dopo essere stata accoltellata dal marito, si è lanciata dalla finestra della propria abitazione nella speranza di mettersi in salvo. La vicenda evidenzia ancora una volta la complessità e la gravità della problematica della violenza di genere, sottolineando l’importanza di interventi e supporto adeguati.

