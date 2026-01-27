Giornata della Memoria 2026 in mostra le foto di Auschwitz e Birkenau

La Giornata della Memoria del 2026 offre l’opportunità di approfondire il ricordo delle vittime del genocidio nazista. In questa occasione, vengono esposte fotografie di Auschwitz e Birkenau, testimonianze visive che aiutano a mantenere vivo il ricordo e a riflettere sull’importanza della memoria storica. Un momento di sobria riflessione per comprendere la portata di eventi che hanno segnato la storia mondiale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giornata dedicata alla Memoria delle vittime del genocidio nazista durante la Seconda Guerra Mondiale è una ferita aperta nella coscienza collettiva. In un'epoca segnata da eventi che, sempre più, destano preoccupazione per la convivenza pacifica e dignitosa di tutti i popoli, ricordare la Shoah e, con essa, ogni forma di orrore perpetrato nei confronti di innocenti, è un dovere e una responsabilità anche nei confronti delle nuove generazioni. Nell'ambito delle attività previste per la Giornata della Memoria 2026, il Comune di Sant'Agnello in collaborazione con la Fidapa sezione Penisola Sorrentina, promuove la mostra di foto d'autore, frutto del reportage fotografico realizzato da Raffaele Federico nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

