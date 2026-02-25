La ripresa economica ha portato un aumento delle opportunità di formazione e lavoro per gli studenti delle scuole superiori. La nuova edizione di Operazione Carriere si concentra su settori in crescita e offre consigli pratici per scegliere una strada professionale. L'iniziativa, promossa dal Rotary Club, mira a aiutare i giovani a individuare le proprie passioni e a prepararsi per il mercato del lavoro. L’evento si svolgerà domani in diverse scuole del territorio.

Quali saranno le professioni più gettonate in futuro e, ancora, come far collimare la passione, le doti individuali e la consapevolezza di poter entrare nel mercato del lavoro in tempi brevi puntando su settori in espansione? Punta a dare un contributo anche in questa direzione la nuova edizione di Operazione Carriere, il progetto di orientamento professionale promosso dal Rotary Club Busto Arsizio – Gallarate – Legnano “Castellanza” che, fissato per domani, è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del territorio. Nata nel 1979, l’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più longevi e strutturati in ambito orientativo e in oltre quarant’anni di attività ha accompagnato migliaia di studenti nel delicato momento della scelta post diploma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ambiente e lavoro, 80 studenti a lezione di futuro con gli espertiL’economia circolare ha fatto il suo ingresso all’istituto

Cuore e freddo, cinque consigli per ridurre i rischi dagli esperti dell’American Heart AssociationCon l’arrivo del freddo, è importante prestare attenzione alla salute del cuore.

Temi più discussi: Studenti, lavoro e futuro . Torna Operazione Carriere. I consigli dagli esperti; Fra istruzione e lavoro, gli studenti della Scuola Politecnica incontrano il futuro; Inclusione e futuro al via due nuovi progetti di orientamento al lavoro per studenti con disabilità; Ambiente e lavoro, 80 studenti a lezione di futuro con gli esperti.

Inclusione e lavoro a Como: 80 studenti con disabilità protagonisti di due innovativi progettiIl Collocamento Mirato della Provincia di Como avvia quest’anno due importanti progetti di orientamento al lavoro rivolti a studenti con disabilità: Capaci di futuro, gestito dall’ente capofila Tecu ... comozero.it

Orientamento: Futuro Lab porta nelle pmi camune 150 studentiFuturo Lab dà gambe e braccia all’orientamento e dopo meno di un anno dal suo avvio porta in azienda oltre 150 studenti. Hanno preso il via in queste settimane i progetti di alternanza Scuola Lavoro n ... giornaledibrescia.it

Ecco il QUARTO GRUPPO di 20 studenti, da ieri in Germania, per il PCTO all'estero!!! L’esperienza di formazione scuola-lavoro all’estero, che vivranno i nostri studenti a Stoccarda, è un percorso che unisce crescita professionale e personale, permettendo di - facebook.com facebook