studenti lavoro e futuro torna operazione carriere i consigli dagli esperti

Da ilgiorno.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ripresa economica ha portato un aumento delle opportunità di formazione e lavoro per gli studenti delle scuole superiori. La nuova edizione di Operazione Carriere si concentra su settori in crescita e offre consigli pratici per scegliere una strada professionale. L'iniziativa, promossa dal Rotary Club, mira a aiutare i giovani a individuare le proprie passioni e a prepararsi per il mercato del lavoro. L’evento si svolgerà domani in diverse scuole del territorio.

Quali saranno le professioni più gettonate in futuro e, ancora, come far collimare la passione, le doti individuali e la consapevolezza di poter entrare nel mercato del lavoro in tempi brevi puntando su settori in espansione? Punta a dare un contributo anche in questa direzione la nuova edizione di Operazione Carriere, il progetto di orientamento professionale promosso dal Rotary Club Busto Arsizio – Gallarate – Legnano “Castellanza” che, fissato per domani, è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del territorio. Nata nel 1979, l’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più longevi e strutturati in ambito orientativo e in oltre quarant’anni di attività ha accompagnato migliaia di studenti nel delicato momento della scelta post diploma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

