Cuore e freddo cinque consigli per ridurre i rischi dagli esperti dell’American Heart Association

Con l’arrivo del freddo, è importante prestare attenzione alla salute del cuore. Gli esperti dell’American Heart Association offrono cinque consigli pratici per ridurre i rischi legati alle basse temperature. Seguire queste indicazioni può contribuire a proteggere il cuore e mantenere uno stile di vita più sicuro durante i mesi più freddi, sempre in collaborazione con il proprio medico.

La temperatura scende. E il cuore soffre. Per tanti motivi. Per cui va protetto, seguendo le indicazioni del proprio medico. Pensate solo a chi è iperteso. Se il clima si fa rigido si può avere un aumento della pressione che in soggetti ipertesi può peggiorare la situazione. Non solo. Se il termometro scende si può avere un aumento dello stress e del lavoro cardiaco, quindi una maggiore richiesta di ossigeno e di energia del cuore. Pertanto, nei pazienti con malattie delle coronarie o insufficienza cardiaca, il freddo può aumentare il rischio di dolore anginoso, infarto miocardico o comunque peggiorare il quadro. 🔗 Leggi su Dilei.it

