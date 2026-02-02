Divieto dei social ai minori di 15 anni lo psicologo | Inutile e dannoso

L’Assemblea nazionale di Parigi ha approvato il divieto di usare i social ai ragazzi sotto i 15 anni. Lo psicologo Matteo Lancini non condivide questa scelta. “Inutile e dannoso”, dice, e spiega che i divieti non risolvono i problemi e rischiano di peggiorare la situazione. La decisione francese ha suscitato molte reazioni, mentre gli esperti continuano a discutere su come proteggere i giovani online senza limitarne troppo la libertà.

"Provvedimenti come questo sono inutili e dannosi". Così Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, commenta il divieto dei social per i ragazzi fino a 15 anni che è stato approvato dall'Assemblea nazionale di Parigi, la camera bassa del parlamento francese. La proposta, presentata dalla parlamentare Laure Miller di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, deve essere approvata dal Senato, dove ci si aspetta che venga votata entro la fine di febbraio. Una misura simile è stata adottata anche in Australia, per gli under 16 e l'argomento sta facendo parecchio discutere.

