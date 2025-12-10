In Australia è entrato in vigore il divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni

Internazionale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia, è stato introdotto un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre. Questa misura, prima nel suo genere al mondo, mira a tutelare i giovani e a riprendere il controllo sulle piattaforme digitali, secondo le dichiarazioni del premier Albanese.

