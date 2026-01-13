Cauteruccio e la sua Calabria Il ricordo del professor Tassoni | La sua presenza un dono prezioso

Giancarlo Cauteruccio, figura di spicco nel teatro italiano, è scomparso all’età di 70 anni. La sua carriera, caratterizzata da innovazione e creatività, ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale. Ricordato anche dal professor Tassoni, Cauteruccio è stato una presenza significativa, considerata un dono prezioso per la Calabria e il teatro italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della scena.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore tra i più innovativi e visionari del teatro italiano contemporaneo, morto oggi all'età di 70 anni. Nato a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, il 1 luglio 1956, aveva trascorso gran parte della sua vita in Toscana, dove ha anche sviluppato la sua carriera. Ed è proprio dalla Calabria che giungeil ricordo del professore Luigi Tassoni che pubblichiamo integralmente. "L'ultima avventura teatrale di Giancarlo Cauteruccio aveva coronato il sogno di un omaggio allo scrittore Saverio Strati, che come lui aveva abitato a Scandicci, autore con Vincenzo Ziccarelli della tragedia Il ritorno del soldato.

