I n formato digitale il 13 febbraio e fisico il 27: sono le date dell’uscita del nuovo album di Mara Sattei, Che me ne faccio del tempo, già molto atteso dai fan della cantautrice. L’annuncio lo ha fatto la stessa artista, sui suoi canali social, piena di entusiasmo: «Non vedo l’ora, dopo quattro anni, di condividere questo nuovo viaggio con voi». Sanremo 2023, il debutto in gara di Mara Sattei con “Duemilaminuti” e la fine di una relazione sbagliata X Leggi anche › Mara Sattei, “Duemilaminuti” per aggiudicarsi la vittoria al Festival di Sanremo Mara Sattei, il nuovo LP: Che me ne faccio del tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scopri tutti i dettagli sul nuovo album di Mara Sattei, in uscita il 27 febbraio con brani inediti. Si intitola Che me faccio del tempo

Leggi anche: Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”

Leggi anche: Mara Sattei annuncia l’album Che me ne faccio del tempo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concorso ATS 2025: 3.839 posti – Graduatorie; Scopri il giorno e l'ora di uscita di Fire Force stagione 3 cour 2 su; Stili personalizzati dell'arma sbloccati! Attacco del Diablos interdimensionale!; Nuova Mazda CX-5: debutta l’inedita tinta Navy Blue. Foto e dettagli.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian: Scopri Tutti i Dettagli della Loro Rottura - Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, generando reazioni sorprendenti sui social media. notizie.it