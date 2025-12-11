violet la figlia di dave grohl ha pubblicato i suoi primi due brani inediti

Violet, figlia di Dave Grohl, debutta con i suoi primi due brani inediti, segnando un nuovo capitolo nella sua crescita artistica. Dopo aver conquistato il pubblico con performance e cover di successo, la giovane artista si affaccia ora nel mondo della musica con il suo stile originale e autentico.

Dopo le primissime performance e le cover di successo, Violet, figlia di Dave Grohl continua a seguire le orme del padre pubblicando i suoi primi brani inediti. Lo scorso 5 dicembre, la figlia dell’ex batterista dei Nirvana e fondatore dei Foo Fighters, ha pubblicato i suoi primi due singoli da solista, Thum ed Applefish, dopo una vita trascorsa circondata dalla musica. Violet ha condiviso la notizia su Instagram, intitolando il suo post: “ Sono felicissima di poter finalmente condividere un po’ di ciò su cui ho lavorato nell’ultimo anno. Ho realizzato questi brani con il gruppo di musicisti più tosti, sono così felice che siano finalmente vostri I brani sono disponibili per il download digitale su Bandcamp, ma il vinile da 7 pollici contenente entrambi i brani è attualmente esaurito”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it