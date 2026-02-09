Soste irregolari torna lo ‘Street Control’ | il calendario delle attività e le zone da monitorare

La Polizia Locale di Foggia torna a usare lo ‘Street Control’ per controllare le soste irregolari. Da settimane, le forze dell’ordine intensificano i controlli nelle zone più soggette a sosta selvaggia. Il dispositivo, che registra le violazioni in tempo reale, viene impiegato in diversi quartieri, con l’obiettivo di ridurre le auto parcheggiate in modo scorretto. La città si prepara a una serie di verifiche più serrate, mentre i conducenti sono avvisati: le multe sono dietro l’angolo.

Foggia nel mirino: la Polizia Locale stringe la morsa sulle soste selvagge con lo ‘Street Control’. Foggia si prepara a una stretta sui comportamenti scorretti dei conducenti. La Polizia Locale ha varato un piano di controlli mirati, avvalendosi della tecnologia ‘Street Control’, per contrastare le soste irregolari nel cuore della città. L’iniziativa mira a ripristinare un minimo di ordine in zone storicamente problematiche, dove il caos delle auto in sosta spesso compromette la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. Il problema delle soste irregolari non è certo nuovo a Foggia. Storicamente, il centro cittadino ha sempre sofferto di una cronica carenza di parcheggi, aggravata dalla tendenza di molti automobilisti a posteggiare in divieto, ostacolando il passaggio dei veicoli e creando situazioni di potenziale pericolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foggia Polizia

Il comando della polizia locale di Foggia ha pubblicato il calendario delle prossime rilevazioni con Street Control, il sistema elettronico utilizzato per monitorare le soste irregolari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Foggia Polizia

Argomenti discussi: La guerra ai furbetti della sosta, corsie bus occupate e incroci bloccati. Scout Speed non perdona: 15mila multe; Roma, via alla stretta contro le soste abusive: entro marzo oltre 7mila sensori per rilevare le infrazioni; Casa di comunità e soste irregolari al centro del prossimo consiglio comunale; Street Control, continuano le verifiche della Polizia Locale sulle soste irregolari - LE VIE INTERESSATE.

Stalli di sosta irregolari. Il Comune avvia verificheIl Comune di Reggio avvierà un monitoraggio degli stalli di sosta che risultano violare il Codice della Strada perché aventi una larghezza inferiore a quella minima prevista di due metri (alcuni si ... ilrestodelcarlino.it

Street Control, continuano le verifiche della Polizia Locale sulle soste irregolari - LE VIE INTERESSATELa Polizia Locale di Foggia ha comunicato le date, gli orari e le zone in cui questa settimana verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica ... foggiacittaaperta.it

ALTRO CHE CARNEVALE: A NICOSIA SFILA LO STREET CONTROL iniziano oggi una serie di video brevi su alcune delle tante problematiche che stanno attraversando la nostra cittadina facebook

Street Control, continuano le verifiche della Polizia Locale di #Foggia sulle soste irregolari - LE VIE INTERESSATE x.com