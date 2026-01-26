Bari annunciato anche Çuni | arriva in prestito con diritto di riscatto

La SSC Bari ha ufficializzato l’arrivo di Marvin Çuni, arrivato in prestito con diritto di riscatto. La società conferma così il rafforzamento della rosa, pochi giorni dopo l’annuncio di Tomás Esteves. Questa operazione mira a migliorare le opzioni disponibili in vista delle prossime sfide di campionato, offrendo un nuovo elemento alla squadra sotto la guida tecnica.

L'attaccante albanese di proprietà del Rubin Kazan dopo aver disputato la prima parte di stagione in prestito alla Sampdoria si unisce alla squadra di Moreno Longo A distanza di poche ore dall'annuncio di Tomás Esteves, la SSC Bari ha comunicato anche l'ingaggio di Marvin Çuni. L'attaccante arriva dai russi del Rubin Kazan, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Classe '01 Çuni, nato a Freising, in Germania, ma di nazionalità albanese, ha disputato la prima parte della stagione in corso in prestito alla Sampdoria collezionando 14 presenze, 1 gol e 1 assist, e vestirà la maglia numero 90.🔗 Leggi su Baritoday.it

