Congedo paritario stop pdl opposizioni

Il voto sulla proposta di legge sulle pari opportunità ha portato all’approvazione di un emendamento che blocca il testo delle opposizioni, con 137 voti favorevoli. La decisione deriva dalla volontà di modificare le regole sul congedo paritario, che aveva suscitato forti reazioni da parte di alcuni partiti. La discussione si è concentrata sulla necessità di riformare le norme attuali, lasciando aperti diversi punti di vista. La seduta continua con altri interventi in agenda.

17.50 L'Aula della Camera ha approvato con 137 voti a favore, 117 contrari e due astenuti, il primo degli emendamenti soppressivi della proposta di legge delle opposizioni sui congedi paritari. Gli emendamenti recepiscono l'indicazione della Commissione Bilancio che ha dato parere negativo al testo. Affossati gli articoli non passa la pdl. Insorge l'opposizione.Schlein (Pd):"Come Meloni,prima presidente del Consiglio donna del Paese possa essere contraria a questa legge? A cosa serve una premier donna se non si batte" su ciò?.