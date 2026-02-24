Aumenti lavoro notturno e festivi | arriva il fisco light come cambiano le tasse

Il governo ha deciso di introdurre un sistema fiscale più semplice per i lavoratori del settore privato, a causa degli aumenti salariali e delle esigenze di copertura per le attività notturne e festive. La nuova misura consente di ridurre le tasse sui compensi aggiuntivi e sui turni di notte, facilitando le aziende nel gestire i costi e i dipendenti nel ricevere un trattamento più equo. La riforma entrerà in vigore nei prossimi mesi.

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare in cui fornisce le istruzioni sull'applicazione delle misure agevolate per la tassa per i lavoratori con reddito fino a 33mila euro Un fisco "light" per gli aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato, e una tassazione agevolata anche per il lavoro notturno, festivo e su turni. L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove agevolazioni che riguardato i lavoratori con reddito fino a 33mila euro. La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest'anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternitàpaternità o infortunio.

Fisco e modulo F24, cambia tutto: come si pagheranno le tasseL'Agenzia delle Entrate ha annunciato che il sistema di pagamento delle tasse cambierà radicalmente.

Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’AgenziaImposta sostitutiva al 5% sugli incrementi dei rinnovi contrattuali e al 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: requisiti, limiti ed esclusioni ... fiscoetasse.com

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026Fisco leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro. La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest’anno per effetto dei rinnovi ... finanzaefisco.com

