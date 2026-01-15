Borse di studio e imbarchi formativi | Caronte & Tourist celebra le eccellenze del Nautico di Messina

Questa mattina, presso l'auditorium del Gruppo Caronte & Tourist, si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio ai neodiplomati dell’Istituto Nautico di Messina. L’evento ha riconosciuto le eccellenze degli studenti, sottolineando l’impegno nel settore marittimo e formativo. Un momento di valorizzazione delle giovani professionalità, volto a sostenere il percorso di studi e futuro lavorativo nel campo nautico.

Grande partecipazione questa mattina nell'auditorium del Gruppo Caronte & Tourist per la cerimonia di consegna delle Borse di Studio ai neodiplomati dell'Istituto di Istruzione Superiore "A.M. Jaci – Caio Duilio" di Messina. L'iniziativa, giunta alla sua quindicesima edizione, ha premiato ventidue giovani eccellenze degli indirizzi marittimi e logistici. Alla cerimonia hanno partecipato la Dirigente Scolastica dell'Istituto, Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò, gli Amministratori Delegati di Caronte & Tourist, Vincenzo Franza e Lorenzo Matacena, il Responsabile del Personale e della Comunicazione del Gruppo, Tiziano Minuti, e la Responsabile per la Diversità e l'Inclusione, Piera Calderone.

