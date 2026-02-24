Stipendi stratosferici da 300mila euro nomine contese | scontri e polemiche in Regione

Un aumento degli stipendi da 300mila euro ha scatenato scontri e polemiche tra i dirigenti regionali. La causa risiede nelle nomine contestate ai vertici delle società partecipate, dove presidenti e direttori sono stati scelti dalla giunta. Nel caso più evidente, il Cal, la concessionaria autostradale lombarda, ha visto confronti accesi tra i membri del consiglio. Le tensioni sono esplose durante l’ultima assemblea, coinvolgendo anche alcuni consiglieri regionali.

CdA scaduto da mesi in una società del Pirellone: la maggioranza punta a confermare l'AD Arnoldi, ma FdI e FI si scontrano. Tutti i manager al vertice delle aziende pubbliche lombarde a rischio o confermati Dal 2016 l'amministratore delegato di Cal è Gianantonio Arnoldi, personalità vicina al partito fondato da Silvio Berlusconi. "È legato soprattutto all'area bergamasca di FI", ci dice una fonte informata.