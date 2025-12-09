Stipendi gli aumenti da gennaio | da taglio Irpef a flat tax straordinari e premi detassati come cambia la busta paga

A partire da gennaio 2026, le buste paga dei lavoratori italiani subiranno importanti modifiche grazie a diverse misure fiscali e contrattuali. Tra queste, il taglio dell'Irpef, la flat tax sugli straordinari e la detassazione degli aumenti contrattuali nel settore privato. Questi interventi puntano a migliorare il potere d'acquisto e le condizioni salariali dei lavoratori.

Stipendi su nel 2026 grazie al taglio dell'Irpef, alla flat tax sugli straordinari, alla detassazione degli aumenti contrattuali nel privato e ai nuovi Ccnl che verranno sottoscritti nei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stipendi, gli aumenti da gennaio: da taglio Irpef a flat tax straordinari e premi detassati, come cambia la busta paga

