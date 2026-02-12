Anziano indigente chiede se può avere pensione sociale | ha diritto a 1.400 euro mensili e 106mila euro di arretrati

Un uomo di 75 anni, senza fissa dimora, ha chiesto se può ottenere la pensione sociale. Ha scoperto di avere diritto a circa 1.400 euro al mese e a 106mila euro di arretrati. Dal Patronato Inca Cgil spiegano che molte persone non conoscono i propri diritti e questa situazione si verifica più spesso di quanto si pensi.

“Le persone spesso non sono a conoscenza dei propri diritti, è una condizione molto più frequente di quanto si immagini" spiegano dal Patronato Inca Cgil a cui il 75enne genovese si era rivolto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pensione Sociale Senza reddito a 75 anni, ma navigava: ottiene 1400 euro di pensione e 106mila di arretrati Un uomo di 75 anni si è presentato questa mattina al Patronato Inca Cgil di Via Milano. Ha fatto la comparsa per 379 euro: ora l’Inps gli chiede indietro 21mila euro di pensione Un uomo, con una breve esperienza come comparsa in un film premiato a Venezia, ha ricevuto un pagamento di 379 euro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pensione Sociale Anziano indigente chiede se può avere pensione sociale: ha diritto a 1.400 euro mensili e 106mila euro di arretratiLe persone spesso non sono a conoscenza dei propri diritti, è una condizione molto più frequente di quanto si immagini spiegano dal Patronato ... fanpage.it Il dramma degli anziani quando i soldi per le RSA non bastano: una ferita aperta per le famiglie In Italia invecchiare sta diventando un lusso che non tutti possono permettersi. Quando un anziano non è più autosufficiente e i soldi per una RSA non bastano, il p - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.