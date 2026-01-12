I sindaci dell’Alto Tammaro segnalano un sovraffollamento cronico nei pronto soccorso, evidenziando un problema di difficile soluzione e di grave impatto sulla popolazione locale. La crescente pressione sui servizi sanitari richiede interventi tempestivi e concreti, con l’obiettivo di garantire un’assistenza adeguata anche nelle aree interne montane. La situazione rappresenta una sfida urgente per le istituzioni, affinché si trovi una risposta efficace alle criticità evidenziate.

Tempo di lettura: 4 minuti La crisi della sanità pubblica ha raggiunto picchi ormai insostenibili e i cittadini delle aree interne montane dell’Alto Tammaro pagano un prezzo pesantissimo e ingiustificabile, tale da poter parlare apertamente di sanità negata. È un durissimo atto d’accusa quello partito nel pomeriggio di oggi da Pontelandolfo, cittadina nella quale, su invito del sindaco Valerio Testa, si sono riuniti i primi cittadini del comprensorio, tutti concordi nel denunciare la negazione di un servizio essenziale. Dopo la forte iniziativa assunta da Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone (anche lui presente all’incontro), che aveva reso nota la vicenda di un paziente oncologico del morconese lasciato per giorni nei corridoi del Pronto Soccorso, di fatto senza alcun tipo di assistenza, nemmeno psicologica, il sindaco Testa ha rilanciato con forza la protesta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sovraffollamento Pronto soccorso, i sindaci dell’Alto Tammaro: “Intervenga il presidente Fico”

