Stimmatine a Lecce fermo il cantiere dopo l' inchiesta Tra gli avvocati arriva Bongiorno

Il cantiere dell'ex convento delle Stimmatine a Lecce si ferma a causa di un'indagine in corso. La decisione blocca i lavori di trasformazione in un hotel di lusso, causando incertezza tra gli operai e la comunità locale. Tra gli avvocati coinvolti, si segnala anche il nome di Bongiorno. La situazione resta sospesa, mentre si attende una svolta nelle indagini.

Fermi i lavori di trasformazione in struttura ricettiva di lusso dell’ex convento delle Stimmatine. Cantiere bloccato nel cuore di Lecce, proprio in via Trinchese, e un destino incerto evidentemente agganciato alla vicenda giudiziaria che è in corso. Dopo la chiusura indagini si attende la fissazione dell’udienza preliminare nel procedimento noto per aver coinvolto anche l’ex assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, oltre che gli imprenditori Alfredo Barone e Marino Congedo e il presunto faccendiere (per cui l’accusa è stata in fase cautelare rivista tanto dal Riesame quanto dalla Cassazione), Maurizio Laforgia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

