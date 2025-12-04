Garlasco scontro sulla perizia tra le difese I legali di Stasi | Primo punto fermo Gli avvocati di Sempio | Valore zero

La nuova perizia genetico-forense depositata nell’ambito dell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco ha innescato le diverse reazioni alle conclusioni, Il documento sarà discusso il 18 dicembre, ma già le prime reazioni delineano fronti contrapposti. La difesa di Stasi: “Assenza totale di Dna” e “primo punto fermo”. A esprimersi per prima è l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La professionista sottolinea come la nuova relazione “cristallizza l’assenza totale di Dna di Stasi, che viceversa non era stato escluso” dal professor Francesco De Stefano nel processo d’appello bis del 2014. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, scontro sulla perizia tra le difese. I legali di Stasi: “Primo punto fermo”. Gli avvocati di Sempio: “Valore zero”

