Appalto Cmc a Palermo dopo gli stipendi non pagati arriva una bara | Il cantiere è morto

La Cmc era subentrata a un'altra azienda nel cantiere del collettore fognario. I sindacati: "L'azienda chiarisca le sue intenzioni" Nonostante la presa d'atto del subentro di Cmc alla Manelli sia arrivata, continuano i problemi al cantiere del collettore fognario sud-orientale di Palermo. Gli operai, dopo la protesta del 30 gennaio per gli stipendi di dicembre, non hanno ancora ricevuto la paga del mese di gennaio. Una protesta che coinvolge la Cmc di Ravenna, alle prese con le proteste degli operai anche sul cantiere della statale Ragusa–Catania. Come riferisce PalermoToday, all'ingresso della sede di cantiere di via Maurizio Ascoli è comparsa come forma di protesta una bara su cui campeggia il messaggio: "Il cantiere è morto".