Correggio Jazz | 17 serate con stelle e talenti fino al 30 maggio

Correggio Jazz ha annunciato 17 serate di musica dal vivo, attirando artisti di fama internazionale e giovani talenti locali. La causa è la voglia di promuovere il genere jazz e offrire un palco aperto a tutte le età. Gli eventi si terranno al Teatro Asioli fino al 30 maggio, creando un calendario ricco di emozioni e scoperte sonore. La manifestazione punta a coinvolgere appassionati e curiosi di ogni età, portando la città al centro della scena musicale.