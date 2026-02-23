Correggio Jazz | 17 serate con stelle e talenti fino al 30 maggio
Correggio Jazz ha annunciato 17 serate di musica dal vivo, attirando artisti di fama internazionale e giovani talenti locali. La causa è la voglia di promuovere il genere jazz e offrire un palco aperto a tutte le età. Gli eventi si terranno al Teatro Asioli fino al 30 maggio, creando un calendario ricco di emozioni e scoperte sonore. La manifestazione punta a coinvolgere appassionati e curiosi di ogni età, portando la città al centro della scena musicale.
Correggio si prepara a diventare la capitale del jazz italiano, con una serie di concerti internazionali in programma dal 14 al 30 maggio al Teatro Asioli. La 24ª edizione del festival Correggio Jazz, promossa dal Comune con Jazz Network ETS e il sostegno di WebRanking, promette due settimane di musica d’alta qualità con stelle internazionali e giovani talenti. Il festival aprirà il 14 maggio con il batterista Makaya McCraven, noto per la sua capacità di fondere passato e futuro della black music. Il giorno successivo, il 15 maggio, sarà la volta del Rachel Z & Omar Hakim Trio, che hanno collaborato con giganti come Wayne Shorter e David Bowie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
