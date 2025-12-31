Stellantis il 2026 inizia con un nuovo stop allo stabilimento di Cassino

A partire dal 2026, Stellantis interromperà temporaneamente la produzione nello stabilimento di Cassino. Il 2025 si conclude in un contesto di difficoltà per il gruppo e per l’intera industria automobilistica locale, segnando un cambiamento significativo per il sito produttivo e le attività della zona. Questa decisione riflette le sfide attuali del settore e le esigenze di ristrutturazione strategica.

Il 2025 si chiude sotto il segno della crisi per Stellantis e per l’intera industria automobilistica del Cassinate. Lo stabilimento di Cassino (Frosinone) ha vissuto un anno segnato da continui fermi produttivi, con ferie forzate fino al 31 dicembre e un nuovo stop già annunciato dal 2 al 16 gennaio che interesserà i reparti di lastratura, verniciatura e montaggio. I sindacati parlano apertamente di “anno nero”, denunciando le pesanti ricadute sul territorio e sulle famiglie dei lavoratori. Nel corso dell’anno si sono superate le 100 giornate di ammortizzatori sociali, mentre i volumi produttivi sono scesi sotto la soglia delle 15. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Stellantis Cassino: l'anno inizia con i cancelli chiusi. Stop prolungato al 16 gennaio, è allarme produzione Leggi anche: Cassino, la fabbrica morente di Stellantis: nuovo stop produttivo a novembre La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fiat Fastback 2026: le ultime foto spia mostrano come sarà | .it; Stellantis: anno nuovo, problemi vecchi. Il 2026 si apre all'insegna della cassa integrazione; Stellantis rialza la testa, focus su immatricolazioni e outlook 2026; Jeep® protagonista di 105XMasters Winter Tour 2025/2026 con Avenger e Nuova Compass. Stellantis Heritage e ASI: la storia Bertone torna a casa a Torino - Torino si riconferma capitale mondiale dell'auto: l'accordo tra ASI e Stellantis Heritage riporta a casa la leggendaria Collezione Bertone nel 2026. affaritaliani.it

Stellantis e il taglio di alcuni marchi: nel 2026 capiremo su quali brand il gruppo punta e su quali no - Ha fatto molto scalpore la notizia che Stellantis starebbe pensando al possibile taglio di alcuni dei suoi 14 marchi considerati troppi per poter essere ... clubalfa.it

Stellantis: la cura Filosa funziona, in America incoraggianti segnali di ripresa secondo i concessionari - Stellantis negli ultimi anni ha vissuto un momento molto difficile in Nord America ed in particolare negli Stati Uniti a causa di alcune scelte sbagliate ... clubalfa.it

Crisi totale allo stabilimento Stellantis di Cassino stop produttivo fino a gennaio #stellantis

INIZIO DRAMMATICO PER LO STABILIMENTO STELLANTIS CASSINO: UNA FINESTRA SU UN FUTURO OSCURO Lo stabilimento Stellantis di Cassino continua a vivere momenti difficili. Dopo un 2025 segnato da continui stop alla produzione, il 2026 inizia - facebook.com facebook

Mercati, con un +70% da inizio l'oro è tra i vincitori del 2025. Dai titoli della difesa europea ai colossi dei chip AI fino allo scivolamento di #Bitcoin e #Stellantis in borsa: ecco vincitori e vinti del 2025, con Elisabetta Piccinini x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.