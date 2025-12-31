Stellantis Cassino | l' anno inizia con i cancelli chiusi Stop prolungato al 16 gennaio è allarme produzione

Lo stabilimento Stellantis di Cassino rimane chiuso dal 16 gennaio, prolungando lo stop alla produzione iniziato dopo le festività natalizie. La sospensione delle attività rappresenta un problema per l’azienda e i lavoratori, con conseguenze sulla ripresa industriale della regione. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione e monitoraggio per comprendere tempi e cause della chiusura prolungata.

Non c'è pace per lo stabilimento Stellantis di Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Quello che doveva essere un rientro al lavoro dopo la pausa natalizia si è trasformato nell'ennesima doccia fredda per le tute blu del sito pedemontano. I cancelli della fabbrica, chiusi da metà dicembre.

