Carlo Conti ha deciso di non coinvolgere De Martino nella prossima edizione di Sanremo. Durante una riunione, il conduttore ha spiegato di preferire qualcuno con più esperienza al suo fianco. La scelta sorprende, considerando che De Martino aveva mostrato interesse per la conduzione. Ora si pensa a un volto più rodato per mantenere alta la qualità della manifestazione. La decisione chiarisce le intenzioni di Conti, che vuole garantire stabilità e successo anche per il Festival del 2027.

Il futuro del Festival di Sanremo è alquanto incerto. Se l’edizione 2026 è alle porte e ormai blindata, ben differente è la situazione per la kermesse del 2027. Nel 2024 era stato annunciato Carlo Conti con l’idea di proseguire con lui per tre anni. Il ben noto conduttore toscano ha però rivelato di voler appendere il microfono al chiodo (non in toto ma per questa manifestazione) dopo questa edizione. Le cinque serate non sono ancora iniziate e già ci si ritrova, dunque, a discutere del futuro. Chi ci sarà al suo posto? Il diretto interessato ha fornito degli indizi, peccato che siano contrastanti tra loro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo, Carlo Conti “scarta” De Martino: “Al mio posto qualcuno con esperienza”

