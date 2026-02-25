Stefano Binda e l' ingiusta detenzione Il mio calvario in cella di 1286 giorni

Stefano Binda ha trascorso 1286 giorni in carcere a causa di un errore giudiziario. La sua lunga battaglia legale ha visto decisioni contrastanti, con la corte d'appello che ha approvato il risarcimento e la Cassazione che lo ha respinto e rinviato a giudizio. Ora si presenta di nuovo davanti ai giudici di Milano, chiedendo che lo Stato riconosca il danno subito e gli versi il risarcimento dovuto. La sua storia continua a sollevare interrogativi sulla giustizia italiana.

Il suo « calvario » in carcere è durato 1286 giorni. Ma dopo quattro anni di decisioni opposte, tra la corte d'appello che dà l'okay al risarcimento, e la Cassazione che lo nega e rinvia, oggi e per la terza volta torna di nuovo davanti ai giudici di Milano per chiedere che lo Stato lo ripaghi per quella detenzione ingiusta. Stefano Binda è un uomo diverso dalla sera in cui, in un'aula gremita di giornalisti, nel 2019 la corte d'assise d'appello di Milano lo ha assolto dall'accusa di avere ucciso Lidia Macchi, trent'anni prima in un bosco di Cittiglio, nel 1987. Sentenza poi diventata definitiva un anno dopo.