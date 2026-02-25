Stazione e Casa della Comunità | piano da 545mila euro tra telecamere ciclabili e presidio dei cittadini

Al via il progetto "SicuriCervia": interventi su viabilità e videosorveglianza tra via Guerra e il distretto sanitario. Il Comune: "Sicurezza è anche partecipazione" Grazie all’Accordo di programma siglato tra il Comune di Cervia e la Regione Emilia-Romagna, il progetto “SicuriCervia”, che vede impegnati i settori dei Lavori pubblici e quello dei Servizi alla città in coordinamento con la Polizia Locale promotrice del progetto, entra nella sua fase operativa, coniugando interventi di riqualificazione fisica e un’attività di presidio sociale e partecipazione civica. L'obiettivo è duplice: migliorare la vivibilità e la sicurezza reale e percepita in un’area nevralgica della città, che comprende la Stazione ferroviaria, via Tommaso Guerra e la Casa della Comunità “S. Giorgio”. Il piano di interventi strutturali, che si prevede di ultimare entro l’estate, punta sul potenziamento della sorveglianza e sul miglioramento dell’arredo urbano per favorire la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sicurezza, cittadini ancora in piazza: "Esasperati da spaccio e violenza. Presidio davanti alla stazione"I residenti di piazza Dante scendono di nuovo in strada per chiedere più sicurezza.

Santa Caterina: 545mila euro dal PNRR per una nuova mensa alla scuola Capra, tra fotovoltaico e tempo prolungato.Il Comune di Santa Caterina ha ottenuto 545mila euro dal PNRR per costruire una nuova mensa alla scuola Capra, migliorando così lo spazio dedicato ai pasti degli studenti.

