Santa Caterina | 545mila euro dal PNRR per una nuova mensa alla scuola Capra tra fotovoltaico e tempo prolungato

Il Comune di Santa Caterina ha ottenuto 545mila euro dal PNRR per costruire una nuova mensa alla scuola Capra, migliorando così lo spazio dedicato ai pasti degli studenti. Con questo finanziamento, si realizzerà un’area moderna dotata di pannelli fotovoltaici e si prolungherà l’orario di apertura, per offrire un servizio più efficiente e sostenibile. La novità riguarda anche l’installazione di impianti solari che contribuiranno a ridurre i costi energetici dell’edificio scolastico.

Santa Caterina: Una Nuova Mensa per la Scuola Capra, Finanziata dal PNRR. Santa Caterina si prepara a un importante rinnovamento della sua offerta educativa con l'apertura di una nuova mensa presso il plesso scolastico "Michele Capra". L'intervento, finanziato con 545.000 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a migliorare la qualità della vita degli studenti e del personale scolastico, aprendo la strada all'attivazione del tempo prolungato. Un Investimento nel Futuro dell'Istruzione. Il completamento dei lavori rappresenta un passo avanti significativo per la comunità locale e per l'istituto "Michele Capra".