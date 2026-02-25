Stato Unione Trump difende l’anno alla Casa bianca | Età dell’oro

Donald Trump attribuisce il suo discorso sullo stato dell’Unione a un’America in ripresa, definendola “età dell’oro”. Durante il suo intervento, ha sottolineato i progressi economici e la sicurezza del paese, mentre si confronta con un calo nei sondaggi e critiche crescenti su alcune politiche. Ha anche insistito sulla forza del suo operato e sulla volontà di continuare a guidare il paese verso nuovi traguardi.

Roma, 25 feb. (askanews) – Nel primo discorso sullo stato dell’Unione del suo secondo mandato, il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha descritto un’America in crescita, sicura e “vincente”, sostenendo che “l’età dell’oro dell’America è su di noi”, mentre deve fronteggiare un calo nei sondaggi e crescenti critiche sulle politiche economiche e migratorie. L’intervento, durato quasi due ore, ha offerto poche novità sul piano legislativo. Trump ha invece tracciato un quadro fortemente positivo dell’economia e ha attaccato i democratici per l’attenzione al costo della vita, rilanciando al contempo proposte di legge contro presunti brogli elettorali su larga scala, accuse più volte smentite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Trump elogia l'”età dell’oro” nel discorso sullo stato dell’UnioneDurante il suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente americano ha lodato l’“età dell’oro dell’America” per aver portato crescita economica e occupazione.

Trump, discorso sullo Stato dell’Unione: “America è tornata, questa è età dell’oro”Donald Trump ha pronunciato il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del secondo mandato, affermando che l’America è tornata più forte e prospera.

