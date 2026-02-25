Stasera con Achille Lauro co-conduttore l’omaggio alle vittime di Crans-Montana

Carlo Conti accoglie l’appello di Roberto Alessi: sul palco dell’Ariston risuoneranno le note di Perdutamente per ricordare i giovani scomparsi. Carlo Conti accoglie l’appello di Roberto Alessi: sul palco dell’Ariston risuoneranno le note di Perdutamente per ricordare i giovani scomparsi Il Festival di Sanremo 2026 si tinge di profonda emozione e impegno civile attraverso un momento che resterà scolpito nella storia della kermesse. Tutto nasce da una proposta accorata di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale ha suggerito di dedicare uno spazio speciale alla tragedia del rogo di Crans Montana. L’idea è stata immediatamente recepita con grande sensibilità dal direttore artistico Carlo Conti, che ha voluto trasformare l’esibizione di Achille Lauro in un tributo solenne alle giovani vite spezzate in quel drammatico evento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

