Perdutamente di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana | l’appello per l’omaggio al Festival
In occasione di Sanremo 2026, si parla di un omaggio speciale a Achille Lauro e alla sua canzone
Milano, 16 gennaio 2026 – “ Perdutamente” è risuonata nel giorno dell’ultimo saluto ad Achille Barosi, quando la madre del liceale delle Orsoline di Milano ha scelto di cantare quella canzone, per salutare il figlio di sedici anni, morto nella strage di Crans-Montana insieme ad altri cinque ragazzi, tutti giovanissimi. Lo stesso brano di Achille Lauro è stato intonato nella scuola che Achi frequentava, in via Lanzone, durante la commemorazione voluta da compagni e personale scolastico. Una canzone che ha saputo arrivare all’anima di tante persone, dando voce al dolore ma non solo. La musica è capace di toccare corde profonde e trasformarsi in un balsamo per il cuore, in sollievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
