Sostenibilità report Federbeton | nel 2024 oltre 110 mln per sicurezza ed ambiente

Nel 2024, le aziende dei settori cemento e calcestruzzo investiranno oltre 110 milioni di euro in progetti dedicati a sicurezza e sostenibilità, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. Questo aumento evidenzia l’impegno crescente del settore verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente, confermando l’importanza di investimenti mirati a garantire un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – Oltre 110 milioni di euro di investimenti e spese delle aziende dei settori cemento e calcestruzzo per sicurezza ed ambiente nel 2024, in crescita del 16% rispetto al 2023. E’ quanto evidenzia il sesto Rapporto di sostenibilità di Federbeton.   Il comparto continua a investire risorse e competenze per migliorare le proprie performance . Ildifforme.it

