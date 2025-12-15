Sostenibilità report Federbeton | nel 2024 oltre 110 mln per sicurezza ed ambiente

Nel 2024, le aziende dei settori cemento e calcestruzzo investiranno oltre 110 milioni di euro in progetti dedicati a sicurezza e sostenibilità, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. Questo aumento evidenzia l’impegno crescente del settore verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente, confermando l’importanza di investimenti mirati a garantire un futuro più sostenibile.

Oltre 110 milioni di euro di investimenti e spese delle aziende dei settori cemento e calcestruzzo per sicurezza ed ambiente nel 2024, in crescita del 16% rispetto al 2023. E' quanto evidenzia il sesto Rapporto di sostenibilità di Federbeton. Il comparto continua a investire risorse e competenze per migliorare le proprie performance.

