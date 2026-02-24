Assicurazioni AutoConnexa chiude un round da 4,4 mln | telematica e AI per rivoluzionare il settore

AutoConnexa, startup italiana nel settore assicurativo, ha concluso un aumento di capitale da 4,4 milioni di euro, motivato dall’interesse per le sue soluzioni di telematica e intelligenza artificiale. La società utilizza queste tecnologie per migliorare la gestione delle polizze auto e ridurre i costi. Con questa operazione, la raccolta totale supera i 6 milioni di euro, rafforzando la sua presenza nel mercato. La startup si prepara a sviluppare nuovi strumenti digitali per i clienti.

Per AutoConnexa, startup InsurTech italiana attiva nel settore delle assicurazioni auto, si è chiuso un aumento di capitale da 4,4 milioni di euro che, sommato ai Safe collocati a inizio 2025, porta la raccolta complessiva oltre i 6 milioni di euro. Risorse destinate a sostenere la crescita e ad accelerare un percorso che punta a integrare innovazione tecnologica e settori tradizionali, senza alterarne gli equilibri industriali e culturali. Un partner distributivo. AutoConnexa si propone come partner distributivo di polizze nel comparto Rca, con l'obiettivo di generare nuovi ricavi per banche, compagnie assicurative e, in prospettiva, anche per operatori delle telecomunicazioni, dell'automotive e di altri settori industriali.