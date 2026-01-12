Startlist prima prova discesa Wengen 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

La prima prova della discesa libera maschile a Wengen, in Svizzera, si svolgerà martedì 13 gennaio alle 12. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. Ecco gli orari, il programma, i pettorali degli italiani e tutte le informazioni utili per seguire l'apertura della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026.

Domani, martedì 13 gennaio, a Wengen (Svizzera) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 12.30. Saranno al cancelletto di partenza 63 atleti in rappresentanza di 15 Paesi. Tra di essi vi saranno ben otto italiani al via: Mattia Casse col 4, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 16, Giovanni Franzoni col 24, Guglielmo Bosca col 34, Christof Innerhofer col 39, Benjamin Jacques Alliod col 43 e Marco Abbruzzese col 59. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Wengen (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

