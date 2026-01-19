Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domani, martedì 20 gennaio, a Kitzbuehel si svolge la prima prova ufficiale della discesa libera maschile, parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L'evento inizierà alle 11:00, con la trasmissione in diretta su TV e streaming. Ecco gli orari, il programma, i pettorali degli italiani e le informazioni utili per seguire la competizione.

Domani, martedì 20 gennaio, a Kitzbuehel (Austria) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 70 atleti in rappresentanza di 17 Paesi. Tra di essi vi saranno ben nove italiani al via: Giovanni Franzoni partirà col 5, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 15, Mattia Casse col 16, Christof Innerhofer col 22, Guglielmo Bosca col 35, Benjamin Jacques Alliod col 43, Max Perathoner col 58 e Marco Abbruzzese col 64. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

