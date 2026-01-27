Pietralata il quartiere sogna la cittadella della sicurezza a due passi dallo stadio della Roma

Una “cittadella della sicurezza” che sorgerà nel cuore di Pietralata. Uno stabile da 45.000 metri quadrati dal costo complessivo di 200 milioni di euro andrà a collocarsi in uno dei quartieri maggiormente in trasformazione della cittàCittadella della sicurezza a PietralataParliamo di un progetto.🔗 Leggi su Romatoday.it

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un investimento importante per lo sviluppo della zona.

È stato consegnato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, segnando un passo importante nel processo di realizzazione.

Pietralata, nasce il progetto Cittadella della Sicurezza: stanziati 180 milioni per il quadrante estIl quartiere di Pietralata si appresta a cambiare volto grazie a un piano strategico senza precedenti: la creazione della Cittadella della Sicurezza. Con ... msn.com

Pietralata, la lettera dei cittadini che vogliono tutelare le scoperte archeologiche del parco delle AcacieTutelare e valorizzare le testimonianze archeologiche emerse al parco delle Acacie di Pietralata. È questa la richiesta che decine e decine di residenti hanno messo nero su bianco e inviato a tutte le ... romatoday.it

Nel quartiere di Pietralata, durante gli scavi di archeologia preventiva avviati nell’area del Parco delle Acacie per interventi urbanistici, sono emerse importanti testimonianze di epoca romana. Gli archeologi hanno riportato alla luce vasche monumentali, prob - facebook.com facebook